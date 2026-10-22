Фото: ОВА

В четверг, 22 октября, российские военные совершили атаку на Днепр

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате обстрела в частном секторе возникли несколько пожаров. Спасатели ликвидировали возгорания.

В общей сложности из-за вражеского удара повреждены более 10 домов.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 22 октября Россия выпустила по Киеву 21 баллистическую ракету, атаковав столицу тремя волнами с вечера. Под ударом оказались другие регионы Украины.