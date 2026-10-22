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22 октября 2026, 12:26

Бесплатная земля и скидки на коммуналку: какие льготы для УБД действительно действуют

22 октября 2026, 12:26
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Бесплатная земля во время войны, автоматическое списание кредитов и 75% скидки на всю коммуналку – вокруг льгот для участников боевых действий существует немало мифов

Что из этого правда, а что не соответствует действительности, объяснила юрист Хмельницкой областной ячейки ОО "Захист Держави" Оксана Каденко, передает RegioNews.

  • Миф №1. УБД имеют 75% скидки на всю коммуналку

На самом деле, льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется в пределах установленных норм потребления. Она также распространяется на членов семьи, проживающих вместе с ним льготника, при определенных законодательством условиях.

  • Миф №2. Во время войны можно гарантированно получить бесплатный земельный участок

Право на безвозмездную приватизацию земли предусмотрено законодательством, однако при действии военного положения безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность по общему правилу запрещена. Поэтому пользоваться этим правом сейчас можно не во всех случаях.

  • Миф №3. Банки автоматически списывают кредиты военным

Полного автоматического списания кредита только по статусу УБД не предусмотрено. В то же время, для военнослужащих законодательство устанавливает отдельные льготы по начислению процентов и штрафных санкций по кредитам, с определенными исключениями, в частности для кредитов на приобретение жилья и автомобиля.

  • Миф №4. Статус УБД гарантирует бесплатный выезд за границу и проезд.

Сам по себе статус участника боевых действий не дает автоматического права на пересечение государственной границы. В то же время, УБД имеют право на льготный проезд в общественном транспорте в соответствии с законодательством. Перевозчики должны соблюдать установленные правила предоставления таких льгот.

Юристы ОО "Захист Держави" отмечают: чтобы воспользоваться предусмотренными законом гарантиями важно знать свои права и понимать условия получения каждой льготы.

Если возникли вопросы о начислении льгот или вы столкнулись с нарушением своих прав, обратиться за помощью можно в отделения ОО "Захист Держави", работающие в районах Хмельницкой области.

Напомним, в Украине была изменена процедура оформления статуса участника боевых действий. Теперь для внесения в Единый государственный реестр ветеранов войны информацию о непосредственном участии военнослужащего в выполнении боевых задач установили четкий срок – 5 календарных дней.

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Украина военные Хмельницкая область льгота УБД мифы ГО Захист Держави юрист
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