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22 октября 2026, 12:10

Осколок застрял в шее школьницы: на Тернопольщине российский дрон ранил двух девушек

22 октября 2026, 12:10
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Чорткове Тернопольской области 21 октября в результате падения обломков российского беспилотника пострадали две школьницы. Одна из девушек получила тяжелое ранение шеи, другая – ранение ног

Об этом сообщил городской голова Чорткова Владимир Шматько в своем видеообращении, передает RegioNews.

По его словам, девушки находились на тротуаре во время воздушной тревоги, хотя в это время шел учебный процесс. Пока специальная комиссия выясняет, почему школьницы не были в укрытии.

Одна из пострадавших получила ранение ног – медики удалили два больших обломка. Другая девушка получила тяжелое ранение шеи: в ее теле застрял металлический обломок длиной более сантиметра.

После оказания первой помощи школьницу с ранением шеи доставили в Тернопольскую областную больницу. Там сосудистые хирурги успешно провели операцию. Другую девушку прооперировали в Чорткове.

Мэр отметил, что благодаря оперативной помощи медиков удалось избежать худших последствий.

Отдельно Владимир Шматько отметил 15-летнюю лицеистку Анастасию, ставшую очевидцем события. Девушка сразу позвонила по телефону в Службу спасения, четко сообщила об обстоятельствах инцидента и помогла обеспечить оперативное реагирование экстренных служб.

По данным ГСЧС, накануне в результате российской атаки БпЛА по городу Чортков пострадали 3 человека, повреждено хозяйственное здание, возник пожар.

Напомним, в ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты разных типов и 210 ударных беспилотников. Основным направлением атаки был Киев.

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