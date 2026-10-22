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Днем 22 октября российские войска нанесли удар по рынку в городе Лозовая Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки погибли два человека. Число пострадавших возросло до 17 человек. Всем оказывают медпомощь.

На месте работают экстренные службы, подразделения ГСЧС и правоохранители. Идет ликвидация последствий удара.

Напомним, в ночь на 22 октября Россия выпустила по Киеву 21 баллистическую ракету, атаковав столицу тремя волнами с вечера. Под ударом оказались другие регионы Украины.