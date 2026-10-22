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22 октября 2026, 12:57

Спорт как реабилитация: на Прикарпатье полицейские соревновались за первенство по плаванию

22 октября 2026, 12:57
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Фото: ГО "Захист держави"
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В Ивано-Франковске состоялось первенство Главного управления Национальной полиции в области по плаванию в рамках проекта "МВС Незламні"

Как сообщает RegioNews, мероприятие организовали общественная организация "Захист Держави" совместно с Ивано-Франковской областной организацией ФСО "Динамо" Украины.

Соревнования стали частью физкультурно-спортивной реабилитации полицейских, в том числе участников боевых действий. Их целью было помочь защитникам и защитницам восстановить физические и психологические силы, почувствовать поддержку и провести время в кругу единомышленников.

Участники и участники соревновались в плавании свободным стилем на дистанции 50 метров в индивидуальном зачете. Также состоялась командная эстафета 4×50 метров, объединившая спортсменов в борьбе за победу.

Руководитель Ивано-Франковской областной организации ОО "Захист Держави" Оксана Криницкая отметила важность поддержки правоохранителей и ветеранов через спортивные мероприятия.

"Поддержка наших стражей порядка и ветеранов – это обязанность общества. Через спорт мы помогаем им восстанавливать силы и чувствовать, что они не сами", – отметила она.

Организаторы поблагодарили партнеров за сотрудничество, а всех участников – за выдержку, настойчивость и стремление к победе.

Победителей и призеров соревнований поздравили с достижениями, подчеркнув, что стойкость и несокрушимость проявляются не только во время службы, но и в спортивных испытаниях.

Напомним, на Житормищине в Коростене недавно провели первый районный чемпионат по адаптивному армрестлингу. К мероприятию присоединились ветераны, спортсмены-любители, волонтеры и представители общественных организаций. Соревнования объединили спортивный дух и поддержку защитников Украины, ведь стали благотворительной инициативой на помощь украинским военным.

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МВД реабилитация Ивано-Франковская область поддержка УБД соревнование плавание ГО Захист Держави полицейские
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