Еще пять областей получили перспективные планы ОТГ

Общины смогут самостоятельно решать вопросы развития инфраструктуры и привлечения инвестиций

Фото: Кабинет министров Украины

Общины смогут самостоятельно решать вопросы развития инфраструктуры и привлечения инвестиций

Кабинет Министров Украины на заседании 13 мая утвердил перспективные планы формирования территорий общин пяти областей: Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Закарпатской.

Об этом говорится на сайте Кабинета министров Украины, пишет RegioNews.

Таким образом, большинство областей Украины уже получила утвержденные перспективные планы, подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Продвигается реформа админстративно-территориального устройства государства.

Наша конечная цель – успешные общины, в которых люди смогут получать качественные сервисы, в частности, это касается качественной медицинской помощи”, – отметил Денис Шмигаль.

Утверждение перспективных планов будет способствовать, в частности, увеличению поступлений в местные бюджеты в расчете на одного жителя общины примерно вдвое. Это означает большие возможности для развития, восстановление инфраструктуры, привлечение инвестиций.

Напомним, 7 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы формирования территорий общин Винницкой, Донецкой, Черкасской и, с доработкой, Черновицкой областей.