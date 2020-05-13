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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
13 мая 2020, 17:00 5

Еще пять областей получили перспективные планы ОТГ

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13 мая 2020, 17:00 5
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Общины смогут самостоятельно решать вопросы развития инфраструктуры и привлечения инвестиций
Фото: Кабинет министров Украины
Общины смогут самостоятельно решать вопросы развития инфраструктуры и привлечения инвестиций

Кабинет Министров Украины утвердил перспективный план формирования территорий общин Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Закарпатской областей.

Кабинет Министров Украины на заседании 13 мая утвердил перспективные планы формирования территорий общин пяти областей: Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Закарпатской.

Об этом говорится на сайте Кабинета министров Украины, пишет RegioNews.

Таким образом, большинство областей Украины уже получила утвержденные перспективные планы, подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Продвигается реформа админстративно-территориального устройства государства.

Наша конечная цель – успешные общины, в которых люди смогут получать качественные сервисы, в частности, это касается качественной медицинской помощи”, – отметил Денис Шмигаль.

Утверждение перспективных планов будет способствовать, в частности, увеличению поступлений в местные бюджеты в расчете на одного жителя общины примерно вдвое. Это означает большие возможности для развития, восстановление инфраструктуры, привлечение инвестиций.

Напомним, 7 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы формирования территорий общин Винницкой, Донецкой, Черкасской и, с доработкой, Черновицкой областей.


Черниговская область Волынская область Кировоградская область Полтавская область Закарпатье план ОТГ Кабмин
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