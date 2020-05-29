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29 мая 2020, 17:27 33

Нардеп Андрей Клочко: Строительная отрасль сегодня – это системная проблема с огромным объемом коррупции

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29 мая 2020, 17:27 33
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Ситуацию в отрасли нужно менять радикально

Решить эту проблему возможно только посредством реформы градостроительства. Когда ГАСИ будет распущена, а ее функции разделены между независимыми друг от друга органами

Об этом в эксклюзивном интервью "Укринформу" рассказал Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

Он отметил, что ситуация, когда в одном органе – Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) сконцентрированы все возможные функции (лицензионные, разрешительные и функции контроля и надзора) приводит к аккумулированию огромного объема коррупции.

Предприимчивые дельцы при попустительстве власти почти всех предыдущих каденций сделали из ГАСИ настоящую преступную кормушку. И от этого страдают все. Порядочные инвесторы, которые не могли начать строительство, потому что без "благодарности" в размере 5-20 долларов за квадратный метр, разрешение ГАСИ не выдавался. Соответственно, эта взятка перекладывалась на людей и стоимость жилья становилась космической. Государственные строительные нормы (ГСН) не соблюдались, так легче было откупиться, чем строить качественно", – отметил Андрей Клочко.

По его словам, ситуация дошла до того, что застройщик фактически перестал нести ответственность перед покупателями.

"Мы сказали "Хватит!". Система будет коренным образом реформирована. ГАСИ распущена, а ее функции разделены между независимыми друг от друга институтами. Так это работает в наиболее успешных странах Европы и всего мира", - отметил парламентарий, добавив, что единственно, кто от этого пострадает, – коррупционные дельцы.

По его словам, ликвидация ГАСИ и разделение ее функций – вопрос фундаментальный.

Сейчас наиболее важным является фактор времени. Чтобы мы не затянули переходный период, когда мертвое уже умерло, а живое еще не родилось. Ибо слишком долгий период перехода даст дополнительные аргументы строительно-коррупционном лобби и может нанести необратимый удар по изменениям", – отметил народный депутат Андрей Клочко.


Андрей Клочко ГАСИ градостроительство
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