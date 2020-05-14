В Черниговской области создадут 57 ОТГ

Сейчас в регионе функционирует 50 громад

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Сейчас в регионе функционирует 50 громад

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговскую ОГА.

В соответствии с утвержденным перспективным планом в Черниговской области предусматривается образование 57 объединенных территориальных общин. Сейчас в регионе функционируют 50 ОТГ - 13 городских, 19 поселковых и 18 сельских. Они покрывают 65,8 % территории области, где проживает половина ее населения. Уже 376 местных советов с 569 воспользовались правом на добровольное объединение. 193 местные советы не вошли в состав ни одной из ОТГ.

С 1 января 2021 года все общины базового уровня перейдут на прямые межбюджетные отношения с государством. Бюджетные трансферты для ОТГ будут учтены при составлении проекта государственного бюджета на следующий год.

Напомним, 13 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективный план формирования территорий общин Черниговской, а также еще четырех областей: Волынской, Кировоградской, Полтавской и Закарпатской. Следовательно, утвержденные перспективные планы уже есть у 17 областей.