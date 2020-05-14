В Черниговской области создадут 57 ОТГ
Кабмин утвердил перспективный план формирования территорий общин Черниговской области Предусмотрено образование 57 объединенных территориальных громад вместо 22 районов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговскую ОГА.
В соответствии с утвержденным перспективным планом в Черниговской области предусматривается образование 57 объединенных территориальных общин. Сейчас в регионе функционируют 50 ОТГ - 13 городских, 19 поселковых и 18 сельских. Они покрывают 65,8 % территории области, где проживает половина ее населения. Уже 376 местных советов с 569 воспользовались правом на добровольное объединение. 193 местные советы не вошли в состав ни одной из ОТГ.
С 1 января 2021 года все общины базового уровня перейдут на прямые межбюджетные отношения с государством. Бюджетные трансферты для ОТГ будут учтены при составлении проекта государственного бюджета на следующий год.
Напомним, 13 мая Кабинет Министров Украины утвердил перспективный план формирования территорий общин Черниговской, а также еще четырех областей: Волынской, Кировоградской, Полтавской и Закарпатской. Следовательно, утвержденные перспективные планы уже есть у 17 областей.
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