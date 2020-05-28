Васильченко: Кабмин запустил работу Государственной инспекции градостроительства
Правительством принято постановление «Некоторые вопросы функционирования органов архитектурно-строительного контроля и надзора». Этим постановлением образовано восемь терорганов Государственной инспекции градостроительства как отдельных юридических лиц публичного права (межрегиональных главных управлений ГИГ).
Об этом сообщил в Facebоok председатель Государственной инспекции градостроительства Украины Юрий Васильченко, передает RegioNews.
По его словам, такое создание терорганов соответствует идее децентрализации, новый формат позволит оптимизировать все имеющиеся ресурсы и правильно сформировать рабочий процесс.
В отличие от ГАСИ, которая вместе со своими территориальными органами последние 5 лет была одним юридическим лицом, структура ГИГ другая. Раньше, чтобы провести проверку на территории необходимо было ждать, пока будет подписан приказ руководством ДАБИ в Киеве. Сейчас другая ситуация, приказ на проверку будет выдавать руководство соответствующего межрегионального главного управления", - отметил Юрий Васильченко.
Председатель ГИГ также добавил, что согласно постановлению, ответственным органом за организацию и проведение Конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию на территории Украины будет Госсервисбуд.
Напомним, распоряжением правительства от 6 мая 2020 г. № 488-р Васильченко Юрия Николаевича назначен Председателем Государственной инспекции градостроительства Украины.
Стоит добавить, что согласно постановлению Кабинета Министров от 13 марта 2020 г. № 219 Государственная инспекция градостроительства Украины (ГИГ) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра развития общин и территорий и который реализует государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.
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