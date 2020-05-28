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28 мая 2020, 13:21 10

Васильченко: Кабмин запустил работу Государственной инспекции градостроительства

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28 мая 2020, 13:21 10
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Создание терорганов соответствует идее децентрализации, новый формат позволит оптимизировать все имеющиеся ресурсы
Создание терорганов соответствует идее децентрализации, новый формат позволит оптимизировать все имеющиеся ресурсы

Правительством принято постановление «Некоторые вопросы функционирования органов архитектурно-строительного контроля и надзора». Этим постановлением образовано восемь терорганов Государственной инспекции градостроительства как отдельных юридических лиц публичного права (межрегиональных главных управлений ГИГ).

Об этом сообщил в Facebоok председатель Государственной инспекции градостроительства Украины Юрий Васильченко, передает RegioNews.

По его словам, такое создание терорганов соответствует идее децентрализации, новый формат позволит оптимизировать все имеющиеся ресурсы и правильно сформировать рабочий процесс.

В отличие от ГАСИ, которая вместе со своими территориальными органами последние 5 лет была одним юридическим лицом, структура ГИГ другая. Раньше, чтобы провести проверку на территории необходимо было ждать, пока будет подписан приказ руководством ДАБИ в Киеве. Сейчас другая ситуация, приказ на проверку будет выдавать руководство соответствующего межрегионального главного управления", - отметил Юрий Васильченко.

Председатель ГИГ также добавил, что согласно постановлению, ответственным органом за организацию и проведение Конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию на территории Украины будет Госсервисбуд.

Напомним, распоряжением правительства от 6 мая 2020 г. № 488-р Васильченко Юрия Николаевича назначен Председателем Государственной инспекции градостроительства Украины.

Стоит добавить, что согласно постановлению Кабинета Министров от 13 марта 2020 г. № 219 Государственная инспекция градостроительства Украины (ГИГ) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра развития общин и территорий и который реализует государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.


Кабмин строительство власть децентрализация Министерство Дом
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