У главы РГА в Ровенской обнаружили коронавирус

Чиновник находится на самоизоляции

Фото: flickr

Чиновник находится на самоизоляции

Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает RegioNews.

По его словам, всего в Березнивском районе зафиксировано 40 случаев инфицирования коронавирусом.

Вчера ПЦР-тест подтвердил COVID-19 у моего коллеги председателя Березнивской РГА Олега Пищанского. Его состояние стабильное. Он находится на самоизоляции ", - сообщил Коваль.

Он добавил, что всего в Ровенской зафиксировано 1546 случаев COVID-19, за минувшие сутки в области подтвердили 28 новых случаев заболевания.

Он отметил, что из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 35 человек умерли, с начала эпидемии в области выздоровели 723 человека.

Напомним, в Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось на 321 человека, за последние сутки больше всего людей заболели в Черновицкой, Ровенской области и в Киеве.