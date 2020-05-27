У главы РГА в Ровенской обнаружили коронавирус
У главы Березнивской РГА Ровенской области Олега Пищанского ПЦР-тест подтвердил наличие COVID-19.
Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает RegioNews.
По его словам, всего в Березнивском районе зафиксировано 40 случаев инфицирования коронавирусом.
Вчера ПЦР-тест подтвердил COVID-19 у моего коллеги председателя Березнивской РГА Олега Пищанского. Его состояние стабильное. Он находится на самоизоляции ", - сообщил Коваль.
Он добавил, что всего в Ровенской зафиксировано 1546 случаев COVID-19, за минувшие сутки в области подтвердили 28 новых случаев заболевания.
Он отметил, что из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 35 человек умерли, с начала эпидемии в области выздоровели 723 человека.
Напомним, в Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось на 321 человека, за последние сутки больше всего людей заболели в Черновицкой, Ровенской области и в Киеве.
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