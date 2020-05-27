10:13  27 мая
Мэр Черкасс Бондаренко подал в суд на президента Зеленского
09:51  27 мая
В Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось на 321 человека
16:21  27 мая
Кировоградщине выделили 50 млн гривен для предоставления помощи по частичной безработице
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
27 мая 2020, 15:37 9

У главы РГА в Ровенской обнаружили коронавирус

Читайте також
українською мовою
27 мая 2020, 15:37 9
Читайте також українською мовою
Чиновник находится на самоизоляции
Фото: flickr
Чиновник находится на самоизоляции

У главы Березнивской РГА Ровенской области Олега Пищанского ПЦР-тест подтвердил наличие COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает RegioNews.

По его словам, всего в Березнивском районе зафиксировано 40 случаев инфицирования коронавирусом.

Вчера ПЦР-тест подтвердил COVID-19 у моего коллеги председателя Березнивской РГА Олега Пищанского. Его состояние стабильное. Он находится на самоизоляции ", - сообщил Коваль.

Он добавил, что всего в Ровенской зафиксировано 1546 случаев COVID-19, за минувшие сутки в области подтвердили 28 новых случаев заболевания.

Он отметил, что из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 35 человек умерли, с начала эпидемии в области выздоровели 723 человека.

Напомним, в Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось на 321 человека, за последние сутки больше всего людей заболели в Черновицкой, Ровенской области и в Киеве.


РГА Ровно коронавирус карантин
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Буковине антитела к COVID-19 имеет почти каждый пятый протестированный
27 мая 2020, 15:19
В метро Киева в часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции
27 мая 2020, 14:37
Стали известны первые результаты ИФА-тестирования во Львове
27 мая 2020, 13:49
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
26 мая 2020, 21:55
В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
24 мая 2020, 14:56
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Павел Казарин
Иван Галунга
Все блоги »
"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
27 мая 2020, 12:00
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
Все публикации »
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
Все видео »
Володин Василий
Кандидат на должность главы Киевской областной государственной администрации
Хомко Владимир
Городской голова Ровно
Атрошенко Владислав
Городской голова Чернигова
Все досье »