Зеленский утвердил годовую программу сотрудничества Украины и НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
Программа определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины.
Согласно тексту сообщения, программа направлена на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в НАТО.
Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля", - говорится в сообщении.
В Офисе президента отмечают, что реализация реформ, предусмотренных докементом, должна приблизить Украину к Альянсу.
Напомним, Кабинет министров планирует привлекать волонтеров для контроля за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах скопления людей.
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