Зеленский утвердил годовую программу сотрудничества Украины и НАТО

Она направлена ​​на реализацию закрепленного Конституцией стратегического курса государства

Фото: Офис президента

Она направлена ​​на реализацию закрепленного Конституцией стратегического курса государства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Программа определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины.

Согласно тексту сообщения, программа направлена ​​на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в НАТО.

Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отмечают, что реализация реформ, предусмотренных докементом, должна приблизить Украину к Альянсу.

Напомним, Кабинет министров планирует привлекать волонтеров для контроля за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах скопления людей.