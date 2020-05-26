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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
26 мая 2020, 21:13

Зеленский утвердил годовую программу сотрудничества Украины и НАТО

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26 мая 2020, 21:13
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Она направлена ​​на реализацию закрепленного Конституцией стратегического курса государства
Фото: Офис президента
Она направлена ​​на реализацию закрепленного Конституцией стратегического курса государства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Программа определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины.

Согласно тексту сообщения, программа направлена ​​на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в НАТО.

Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отмечают, что реализация реформ, предусмотренных докементом, должна приблизить Украину к Альянсу.

Напомним, Кабинет министров планирует привлекать волонтеров для контроля за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах скопления людей.


Украина Владимир Зеленский Офис президента НАТО
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