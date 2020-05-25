Стало известно, когда в Украине начнется продажа железнодорожных билетов
"Укрзализныця" готова возобновить продажу железнодорожных билетов в ближайшее время и ждет соответствующих решений областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.
По его словам, для старта продаж билетов региональные комиссии должны сообщить о благоприятной эпидемиологической ситуации в регионах.
Укрзализныця начнет продажи билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", - сообщил министр.
Напомним, 25 мая Украине открыли метрополитен в Киеве и Харькове. В Днепре открытие подземки откладывается, поскольку до сих пор нет решения городской комиссии - ее должны получить в течение дня.
- 20:12 25 мая В Александровской больнице Киева, которая принимает больных COVID-19, произошел пожар
- 19:55 25 мая На следующей неделе Украина получит транш от МВФ - Шмыгаль
- 19:24 25 мая Зеленский подписал указы о назначении еще восьми руководителей РГА
- 18:59 25 мая Боевики 8 раз обстреляли позиции ООС, потерь нет - штаб
- 18:32 25 мая Россия вывезла с Донбасса уголь на пять миллиардов долларов
- 18:27 25 мая В СБУ подтвердили наличие дела по факту государственной измены Ермака
- 19:30 24 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 18 мая Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
- 12:00 19 мая "Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
- 13:00 22 мая Что может помешать Кернесу
- 12:00 20 мая Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
- 21:12 23 мая Появились подробности убийства нардепа Валерия Давыденко