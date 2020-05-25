Стало известно, когда в Украине начнется продажа железнодорожных билетов

Все зависит от динамики заболеваемости на COVID-19

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Все зависит от динамики заболеваемости на COVID-19

"Укрзализныця" готова возобновить продажу железнодорожных билетов в ближайшее время и ждет соответствующих решений областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

По его словам, для старта продаж билетов региональные комиссии должны сообщить о благоприятной эпидемиологической ситуации в регионах.

Укрзализныця начнет продажи билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", - сообщил министр.

Напомним, 25 мая Украине открыли метрополитен в Киеве и Харькове. В Днепре открытие подземки откладывается, поскольку до сих пор нет решения городской комиссии - ее должны получить в течение дня.