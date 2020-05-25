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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
25 травня 2020, 18:03 29

Стало відомо, коли в Україні розпочнеться продаж залізничних квитків

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25 травня 2020, 18:03 29
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Все залежить від динаміки захворюваності на COVID-19
Фото: flickr
Все залежить від динаміки захворюваності на COVID-19

"Укрзалізниця" готова відновити продаж залізничних квитків найближчим часом і чекає відповідних рішень обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.

За його словами, для старту продажу квитків регіональні комісії мають повідомити про сприятливу епідеміологічну ситуацію в регіонах.

Укрзалізниця розпочне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чекаємо рішення", - повідомив міністр.

Нагадаємо, 25 травня в Україні відкрили метрополітен у Києві та Харкові. У Дніпрі відкриття підземки відкладається, оскільки до цих пір немає рішення міської комісії - її повинні отримати упродовж дня.


УЗ квитки карантин коронавірус Мінінфраструктури
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