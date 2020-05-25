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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
25 мая 2020, 15:37 9

В Кропивницком карантин не смягчат до 22 июня

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25 мая 2020, 15:37 9
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В областном центре резко увеличилось число больных коронавирусом
В областном центре резко увеличилось число больных коронавирусом

Учитывая ситуацию, которая сложилась в областном центре, члены комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС продлили действие карантина на территории Кропивницкого с 22 мая по 22 июня 2020 года

Об этом сообщает пресслужба горсовета Кропивницкого, пишет RegioNews.

Хотя Кировоградщина соответствует требованиям Министерства здравоохранения, в Кропивницкому наблюдается резкое увеличение количества заболевших. Показатель достигает верхнего предела в 12 человек на 100 тысяч населения. Поэтому, чтобы не ухудшать эпидемическую ситуацию, карантин в Кропивницком не будут ослаблять до 22 июня.

Согласно принятого решению, в Кропивницком запрещена выносная торговля с палаток и возле магазинов.

В городе пока не работают детсады, однако разрешены спортивные мероприятия без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек.

Разрешается также проведение религиозных служб, при условии пребывания не более одного человека на 10 кв. метрах площади культового здания и деятельность гостиниц без функционирования ресторанов при них.

Регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском сообщении будут продолжаться при перевозке пассажиров в пределах количества мест для сидения.

Напомним, в Ивано-Франковске уже неделю нет смертельных случаев от COVID-19.

В Киевской области ослабить карантин планируют уже с 26 мая.


коронавирус карантин Кропивницкий Кировоградская область
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