В Кропивницком карантин не смягчат до 22 июня
Учитывая ситуацию, которая сложилась в областном центре, члены комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС продлили действие карантина на территории Кропивницкого с 22 мая по 22 июня 2020 года
Об этом сообщает пресслужба горсовета Кропивницкого, пишет RegioNews.
Хотя Кировоградщина соответствует требованиям Министерства здравоохранения, в Кропивницкому наблюдается резкое увеличение количества заболевших. Показатель достигает верхнего предела в 12 человек на 100 тысяч населения. Поэтому, чтобы не ухудшать эпидемическую ситуацию, карантин в Кропивницком не будут ослаблять до 22 июня.
Согласно принятого решению, в Кропивницком запрещена выносная торговля с палаток и возле магазинов.
В городе пока не работают детсады, однако разрешены спортивные мероприятия без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек.
Разрешается также проведение религиозных служб, при условии пребывания не более одного человека на 10 кв. метрах площади культового здания и деятельность гостиниц без функционирования ресторанов при них.
Регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском сообщении будут продолжаться при перевозке пассажиров в пределах количества мест для сидения.
Напомним, в Ивано-Франковске уже неделю нет смертельных случаев от COVID-19.
В Киевской области ослабить карантин планируют уже с 26 мая.
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