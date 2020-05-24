В Украине зарегистрирована почти 21 тысяча случаев COVID-19

За сутки к статистике прибавилось 406 новых больных коронавирусом

За сутки к статистике прибавилось 406 новых больных коронавирусом

В Украине на утро 24 мая зарегистрировано 20 тысяч 986 случаев заражения COVID-19, умерло 617 человек, выздоровело - 7 108.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Минздрав Украины.

За сутки выявлено 406 новых больных, умерло 12 человек, выздоровело -179.

Кроме того, 147 украинцев лечатся от коронавируса за рубежом, 9 пациентов умерли.

Напомним, По данным Минздрава 9 областей не готовы к смягчению карантина.

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