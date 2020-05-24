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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
24 травня 2020, 09:43 16

В Україні зареєстровано майже 21 тисячу випадків COVID-19

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24 травня 2020, 09:43 16
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За добу до статистики додалося 406 нових хворих на коронавірус
За добу до статистики додалося 406 нових хворих на коронавірус

В Україні на ранок 24 травня зарестровано 20 тисяч 986 випадків зараження COVID-19, померло 617 людей, одужало - 7 108.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на МОЗ України.

За добу виявлено 406 нових хворих, померло 12 осіб, одужало -179.

Крім того, 147 українців лікуються від коронавірусу за кордоном, 9 пацієнтів померли.

Нагадаємо, за даними МОЗ 9 областей не готові до пом`якшення карантину.

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коронавірус Україна статистика хворі смерті одужання
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