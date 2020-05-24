В Україні зареєстровано майже 21 тисячу випадків COVID-19

За добу до статистики додалося 406 нових хворих на коронавірус

За добу до статистики додалося 406 нових хворих на коронавірус

В Україні на ранок 24 травня зарестровано 20 тисяч 986 випадків зараження COVID-19, померло 617 людей, одужало - 7 108.

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