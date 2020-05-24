В Україні зареєстровано майже 21 тисячу випадків COVID-19
За добу до статистики додалося 406 нових хворих на коронавірус
За добу до статистики додалося 406 нових хворих на коронавірус
В Україні на ранок 24 травня зарестровано 20 тисяч 986 випадків зараження COVID-19, померло 617 людей, одужало - 7 108.
Про це повідомляє Regionews з посиланням на МОЗ України.
За добу виявлено 406 нових хворих, померло 12 осіб, одужало -179.
Крім того, 147 українців лікуються від коронавірусу за кордоном, 9 пацієнтів померли.
Нагадаємо, за даними МОЗ 9 областей не готові до пом`якшення карантину.
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