Полтавская область ослабляет карантин: показатели одни из лучших в Украине
В Полтавской области провели заседание Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и ввели второй этап ослабления карантина.
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.
С сегодняшнего дня в Полтавской области разрешено открыть городское, пригородное и внутриобластные сообщения, а с 25 мая разрешено посещать учреждения дошкольного образования.
Также с 1 июня могут начать работу спортивные залы и заработать межобластные пассажирские перевозки (если эпидемическая ситуация не ухудшится). Но все - только с соблюдением необходимых санитарных требований.
Полтавщина сейчас имеет один из самых низких уровней заболеваемости: в последнее время мы либо вообще не фиксируем новых случаев, или фиксируем один в сутки. Это означает, что карантин сработал, и большинство людей его придерживалась, за что я всем спасибо. К тому же наши эпидемиологи удачно разрывали контакты и вовремя отправляли людей на самоизоляцию", - отметил глава ОДА.
Обязательным остается ношение защитных масок в общественных местах и транспорте, соблюдение социальной дистанции, регулярная дезинфекция и наличие документов, которые удостоверяют личность.
Напомним, Полтавщина одной из первых начала выплачивать 300% надбавки медикам, которые борются с COVID-19.
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