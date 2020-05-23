К ослаблению карантина не готовы девять областей - данные Минздрава
Ко второму этапу снятия каранинных ограничений, введенных из-за коронавируса, не готовы 9 областей Украины.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.
Так, согласно данным Минздрава, снимать ограничения не готовы: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.
Невозможность переходить ко следующему этапу снятия карантинкых ограничений объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения тестированием на коронавирус.
Отмечается, что в тоже время, Киев, Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области могут переходить на следующий этап снятия карантина.
Напомним, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 - летальных, 6929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 432 новых случая.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов разрешил запустить транспорт и метро в Киеве.
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