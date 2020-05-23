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23 мая 2020, 16:12 2

В интернате на Ровенщине обнаружили новую вспышку коронавируса

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23 мая 2020, 16:12 2
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Заболели работники заведения и их подопечные
Фото: Ровенская ОГА
Заболели работники заведения и их подопечные

Коронавирусную инфекцию выявили еще у 12 работников и подопечных Здолбуновского дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов. Заболевшим от 36 до 83 лет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ровенскую ОГА.

Общее количество заболевших, включая ранее протестированных людей составило 24 человека - 8 работников заведения и 16 подопечных. Пятеро из них находятся в стационаре, остальные - на самоизоляции.

Для локализации вспышки сегодня с 9 утра в Здолбуновском доме-интернате установили контрольно-пропускной пункт на въезд и выезд.

Причины вспышки коронавируса будут расследоваться специальной комиссией.

Напомним, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 - летальных, 6929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 432 новых случая.


коронавирус карантин интернат
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