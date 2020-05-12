В Мининфраструктуры призывают не верить в возможность авиарейсов в мае
В Министерстве инфраструктуры считают, что не стоит верить авиакомпаниям, которые открыли бронирование на рейсы с конца мая-начала июня.
Как передает RegioNews, об этом представителям hromadske заявила пресс-секретарь министерства Оксана Герасимова.
В правительстве напомнили, что решение об открытии границ принимает исключительно Кабинет Министров. А здесь пока всего лишь готовятся внести изменения в соответствующие постановления и разрабатывают рекомендации по работе аэропортов. При этом о межгосударственном сообщении речь пока вообще не идет.
Таким образом, считают в Мининфраструктуры, авиакомпании вводят людей в заблуждение.
Отметим, ранее в правительстве заявляли, что летом стоит ждать возобновления разве что внутренних авиаперелетов. Тогда как рейсы из Украины и в Украину раньше осени вряд ли разрешат.
Напомним, недавно ряд авиаперевозчиков заявили, что уже в мае готовы восстановить сообщение между Украиной и Европой.
- 20:32 12 мая Ермак объяснил расширение представительства в ТКГ
- 19:50 12 мая Мининфраструктуры готовится запустить автобусы
- 19:39 12 мая За неделю за помощью к правительству обратились почти 7 тысяч предпринимателей
- 19:19 12 мая В регионах разбираются с обещанными доплатами медикам
- 18:58 12 мая За первый месяц карантина ВВП упал на 1% - Минэкономики
- 18:42 12 мая В Одесской области в этом году ожидают около пяти миллионов туристов
- 16:47 12 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 20:59 07 мая Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
- 13:41 05 мая В Киеве открыли три рынка, на очереди - еще два
- 13:15 06 мая Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
- 17:04 07 мая Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков