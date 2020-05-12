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12 мая 2020, 16:27 11

В Мининфраструктуры призывают не верить в возможность авиарейсов в мае

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12 мая 2020, 16:27 11
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Кабмин напомнил, что решение об открытии границ принимает исключительно Правительство
Фото: pixabay.com
Кабмин напомнил, что решение об открытии границ принимает исключительно Правительство

В Министерстве инфраструктуры считают, что не стоит верить авиакомпаниям, которые открыли бронирование на рейсы с конца мая-начала июня. 

Как передает RegioNews, об этом представителям hromadske заявила пресс-секретарь министерства Оксана Герасимова.

В правительстве напомнили, что решение об открытии границ принимает исключительно Кабинет Министров. А здесь пока всего лишь готовятся внести изменения в соответствующие постановления и разрабатывают рекомендации по работе аэропортов. При этом о межгосударственном сообщении речь пока вообще не идет.

Таким образом, считают в Мининфраструктуры, авиакомпании вводят людей в заблуждение.

Отметим, ранее в правительстве заявляли, что летом стоит ждать возобновления разве что внутренних авиаперелетов. Тогда как рейсы из Украины и в Украину раньше осени вряд ли разрешат.

Напомним, недавно ряд авиаперевозчиков заявили, что уже в мае готовы восстановить сообщение между Украиной и Европой.


транспорт авиаперелеты Мининфраструктуры аэропорт
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