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15 мая 2020, 21:25 2

Возобновление авиарейсов зависит не только от Украины, - министр

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15 мая 2020, 21:25 2
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О готовности вскоре "открыть небо” заявила Чехия 
Фото: Facebook Міністерство інфраструктури України
О готовности вскоре "открыть небо” заявила Чехия 

Восстановление авиасообщения с Украиной зависит от других государств. 

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода”.

В Мининфраструктуры утверждают, что уже ведут переговоры с другими странами о возможном открытии воздушного пространства. Действия Украины будут зеркальными по отношению к европейским государствам.

В частности, Чехия уже заявила, что готова восстановить сообщение с Украиной с конца мая. В Германии же сообщили, что готовы возобновить сотрудничество с июня.

Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры призвали не рассчитывать на скорый запуск авиарейсов.


Мининфраструктуры авиарейсы транспорт
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