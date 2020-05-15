Возобновление авиарейсов зависит не только от Украины, - министр
О готовности вскоре "открыть небо” заявила Чехия
О готовности вскоре "открыть небо” заявила Чехия
Восстановление авиасообщения с Украиной зависит от других государств.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода”.
В Мининфраструктуры утверждают, что уже ведут переговоры с другими странами о возможном открытии воздушного пространства. Действия Украины будут зеркальными по отношению к европейским государствам.
В частности, Чехия уже заявила, что готова восстановить сообщение с Украиной с конца мая. В Германии же сообщили, что готовы возобновить сотрудничество с июня.
Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры призвали не рассчитывать на скорый запуск авиарейсов.
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