Возобновление авиарейсов зависит не только от Украины, - министр

О готовности вскоре "открыть небо” заявила Чехия

Фото: Facebook Міністерство інфраструктури України

О готовности вскоре "открыть небо” заявила Чехия

Восстановление авиасообщения с Украиной зависит от других государств.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода”.

В Мининфраструктуры утверждают, что уже ведут переговоры с другими странами о возможном открытии воздушного пространства. Действия Украины будут зеркальными по отношению к европейским государствам.

В частности, Чехия уже заявила, что готова восстановить сообщение с Украиной с конца мая. В Германии же сообщили, что готовы возобновить сотрудничество с июня.

Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры призвали не рассчитывать на скорый запуск авиарейсов.