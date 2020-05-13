Министра инфраструктуры пригласили на инспекцию аэродрома в Николаеве

В николаевском аэропорту убеждены, что их полоса намного лучше херсонской

Фото: Facebook

В николаевском аэропорту убеждены, что их полоса намного лучше херсонской

Пост с приглашением министра опубликовал в Facebook директор КП "Николаевский международный аэропорт" и по совместительству депутат областного совета Федор Барна, передает RegioNews.

Стоит отметить, что накануне министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии. Об этом он рассказал в эфире телеканала НІС-ТВ..

После этого, по словам Барны, он получил десятки звонков и СМС со словами поддержки от пилотов и представителей авиакомпаний, в том числе и международных "лоукостеров", с которыми аэропорт "Николаев" ведет переговоры о запуске рейсов.

Все они в один голос заверили, что, если бы министр своими глазами увидел взлетно-посадочную полосу в николаевском аэропорту, то никогда бы не повторил бы то заявление, которое он сделал", - уверен руководитель КП.

В связи с этим Барна пригласил министра инфраструктуры своими глазами увидеть, что уже сделано, и в каком состоянии взлетно-посадочная полоса. Директор аэропорта уверен, что Криклий изменит свое мнение после увиденного.

Сегодня мы работаем над планом выхода из карантина. У нас есть четкие пункты и графики. К слову, несмотря на то что уже сейчас обсуждаются варианты возобновления перелетов внутри Украины, до сих пор ни от Украэроруха, ни от министерства инфраструктуры нет четких сигналов, как будут работать аэропорты после окончания карантина. В том числе, несмотря на распоряжение президента, николаевский аэропорт до сих пор не получил четкого ответа по работе диспетчеров", - написал Барна.

Отметим,что взлетно-посадочная полоса в Николаевском международном аэропорту была восстановлена в 2017 году за 24 миллиона гривен которые были выделены из бюджета Николаевским городским советом.

Стоит отметить, что после ремонта в николаевском аэропорту разгорелся целый скандал. Сейчас у КП строительная компания "Жилпромстрой" хочет через суд взыскать 43 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что рейсы "Николаев-Киев" могут запустить 2 июля.