Карантинные ограничения на админгранице с Крымом будут действовать пока до 22 мая
На админгранице Крыма с Херсонской областью ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, будут действуют до 22 мая согласно постановления Кабинета Министров Украины.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.
По словам начальника пресс-службы Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Ивана Шевцова, контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" на админгранице с Крымом пересекают в среднем 30-50 человек в день в двух направлениях.
"Никакого увеличения или уменьшения нет. В среднем 30-50 человек в день в двух направлениях по всей админгранице, в зависимости от дня. Может быть 20 человек, может быть 40 человек", – сообщил Шевцов.
Напомним, что Окружной административный суд города Киева 24 апреля открыл производство по делу об обжаловании распоряжения Кабинета министров Украины по временному прекращению работы пунктов пропуска на административной границе между Крымом и Херсонской областью.
Ранее сообщалось, что представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу требует от украинской власти открыть линию разграничения между подконтрольными ВСУ территориями и ОРДЛО, чтобы не нарушать права мирных жителей
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