Коронавирус в Украине: впервые выздоровело больше людей, чем заболело

В общем болезнь смогли преодолеть уже более четырех тысяч украинцев

Фото: flickr

В общем болезнь смогли преодолеть уже более четырех тысяч украинцев

По состоянию на 14 мая в Украине зафиксировано 422 новых случая коронавируса COVID-19, общее количество заболевших возросло до 16847.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.

За прошедшие сутки выздоровели 427 человек, а новых случаев инфицирования коронавирусом - 422.

В общем 4143 пациента смогли преодолеть коронавирусную болезнь, в частности 1058 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

С начала эпидемии умерли 456 человек, из них 24 - медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

На амбулаторном лечении дома находятся 11527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 5320 человек, из них 211 детей и 594 медика. К аппарату искусственной вентиляции легких подключено 222 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

По состоянию на утро 14 мая поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. За предыдущие сутки совершено 8069 исследований методом ПЦР.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Черновицкой области (72), Харьковской области (41) и в Киеве (52).

Киев. 14 мая с Киеве подтверждено 2012 случаев Covid-19. За сутки количество больных коронавирусом в столице увеличилась на 52 человека. С начала эпидемии в Киеве выздоровели 189 человек (20 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 1067 случаев заболевания. Количество больных выросло на 18 человек. В общем выздоровели 186 человек (7 за сутки).

Черновицкая область. Количество больных составляет 2516 человек, за сутки обнаружили еще 72 случая. 36 человек полностью выздоровели от Covid-19.

Львовская область. В общем коронавирусная инфекция обнаружена в 904 человек, 22 больных умерли, 169 пациентов выздоровели. В больницах находятся 167 человек, из них в реанимации - 23 человека, 6 - на аппарате ИВЛ. За весь период карантина госпитализированы 504 человека, на амбулаторном лечении - 3419 человек, выписаны - 345 человек.

Ровенская область. За сутки подтвердили 18 новых случаев коронавирусной болезни, всего в области заболели 1063 человека. Возраст больных - от 9 до 81 года. Коронавирус обнаружили в 230 медработников и 79 детей. Жертвами болезни стали 24 человека - 2,2% от всех больных. Излечились от коронавируса 255 человек (24%), из них 9 детей.

Житомирская область. Обнаружили только 3 новых случая коронавируса, всего в области диагностировали 533 заражения, вылечилась 81 человек. Больше всего больных в Житомире - 186 человек. В Коростене подтвердили 99 заражений, в Бердичеве - 92. 14 человек выздоровели, всего в области вылечилась 81 человек.

Напомним, по состоянию на 13 мая в Украине подтверждено 16 425 случаев коронавирусной инфекции.