Коронавирус в Украине: впервые выздоровело больше людей, чем заболело
По состоянию на 14 мая в Украине зафиксировано 422 новых случая коронавируса COVID-19, общее количество заболевших возросло до 16847.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.
За прошедшие сутки выздоровели 427 человек, а новых случаев инфицирования коронавирусом - 422.
В общем 4143 пациента смогли преодолеть коронавирусную болезнь, в частности 1058 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
С начала эпидемии умерли 456 человек, из них 24 - медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
На амбулаторном лечении дома находятся 11527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработников.
Всего нуждались в госпитализации 5320 человек, из них 211 детей и 594 медика. К аппарату искусственной вентиляции легких подключено 222 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
По состоянию на утро 14 мая поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. За предыдущие сутки совершено 8069 исследований методом ПЦР.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Черновицкой области (72), Харьковской области (41) и в Киеве (52).
Киев. 14 мая с Киеве подтверждено 2012 случаев Covid-19. За сутки количество больных коронавирусом в столице увеличилась на 52 человека. С начала эпидемии в Киеве выздоровели 189 человек (20 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 1067 случаев заболевания. Количество больных выросло на 18 человек. В общем выздоровели 186 человек (7 за сутки).
Черновицкая область. Количество больных составляет 2516 человек, за сутки обнаружили еще 72 случая. 36 человек полностью выздоровели от Covid-19.
Львовская область. В общем коронавирусная инфекция обнаружена в 904 человек, 22 больных умерли, 169 пациентов выздоровели. В больницах находятся 167 человек, из них в реанимации - 23 человека, 6 - на аппарате ИВЛ. За весь период карантина госпитализированы 504 человека, на амбулаторном лечении - 3419 человек, выписаны - 345 человек.
Ровенская область. За сутки подтвердили 18 новых случаев коронавирусной болезни, всего в области заболели 1063 человека. Возраст больных - от 9 до 81 года. Коронавирус обнаружили в 230 медработников и 79 детей. Жертвами болезни стали 24 человека - 2,2% от всех больных. Излечились от коронавируса 255 человек (24%), из них 9 детей.
Житомирская область. Обнаружили только 3 новых случая коронавируса, всего в области диагностировали 533 заражения, вылечилась 81 человек. Больше всего больных в Житомире - 186 человек. В Коростене подтвердили 99 заражений, в Бердичеве - 92. 14 человек выздоровели, всего в области вылечилась 81 человек.
Напомним, по состоянию на 13 мая в Украине подтверждено 16 425 случаев коронавирусной инфекции.
- 14:00 14 мая Магазины одежды и непродовольственные рынки: во Львове ослабят карантин
- 13:50 14 мая В Кривом Роге из-за халатности врача скончались пациенты
- 13:26 14 мая Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
- 13:22 14 мая Турбазы под Киевом и на морском побережье: какие помещения продает "Укрпочта"
- 13:18 14 мая Кличко обещает не повышать цены на проезд в общественном транспорте
- 13:17 14 мая СБУ раскрыла масштабную коррупционную схему на Одесской таможне
- 22:00 13 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 20:59 07 мая Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
- 17:04 07 мая Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
- 15:58 11 мая Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
- 18:30 12 мая Коронавирус: самое важное за сутки
- 13:47 13 мая Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус