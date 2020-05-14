Европарламент одобрил 1,2 млрд евро помощи Украине для преодоления COVID-19
Европарламент большинством голосов поддержал рассмотрение по ускоренной процедуре выделения 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в 3 миллиарда евро для преодоления коронавирусного кризиса. Из этой суммы 1,2 миллиарда евро предназначены для помощи Украине.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
В голосовании приняли участие 689 депутатов. "За" проголосовали 602, "против" — 80, воздержались при голосовании — 7. Эти результаты объявил президент Еврокомиссии Давид Сассоли.
Кроме того, 13 мая депутаты продлили действие Соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в науке и технологиям, которое действует с 2002 года. В голосовании по этому вопросу приняли участие 690 депутатов, 671 - проголосовали "за", 10 - "против", 9 - воздержались.
Следующим шагом, после голосования депутатов Европарламента, инициативу Еврокомиссии передадут на одобрение Совету ЕС.
Напомним, Украина рассчитывает уже до конца мая получить $1,75 млрд помощи от Международного валютного фонда.
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