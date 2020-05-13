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Коронавирус может перечеркнуть все успехи здравоохранения, - ВОЗ
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13 мая 2020, 20:24 3

Коронавирус может перечеркнуть все успехи здравоохранения, - ВОЗ

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13 мая 2020, 20:24 3
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Пандемию COVID-19 назвали найбольшей за 100 лет
Фото: pixabay.com
Пандемию COVID-19 назвали найбольшей за 100 лет

Всемирная организация здравоохранения назвала коронавирус COVID-19 самой серьезной пандемией за последние 100 лет. 

Об этом сказано в докладе ВОЗ, передает RegioNews.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус рассказал о статистике здравоохранения в мире. Так, общемировые тенденции свидетельствуют о прогрессе и увеличении уровня жизни. При этом самый высокий рост продолжительности жизни зафиксировали в странах с низким уровнем доходов.

При этом во Всемирной организации здравоохранения рассказали и о проблемах. Это недостаточный охват населения медицинскими услугами и нехватка средств для оплаты лечения. Так, не менее половины населения планеты не смогли получить основные услуги. При этом COVID-19 сдвинул баланс сил. Пандемия коронавируса угрожает всему достигнутому прогрессу, отметили в ВОЗ.

Напомним, две недели назад ВОЗ созвала чрезвычайный комитет из-за распространения коронавируса. Сейчас в Израиле разрабатывают вакцину от болезни.


коронавирус ВОЗ пандемия
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