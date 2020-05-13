Заместитель Филатова рассказал когда и как в Днепре закончится карантин

Об окончании карантина днепрян оповестят фонтаны

Фото из Telegram-канала

Об окончании карантина днепрян оповестят фонтаны

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Днепр сейчас”.

"Это будет сигналом для всех жителей города. "Запели” фонтаны - значит, у нас уже все хорошо”, - сказал Лысенко.

Городские фонтаны со звуковыми эффектами и подсветкой обычно готовы к запуску еще в конце апреля. Но в этом году начало работы отложили в связи с эпидемией COVID-19 и карантином. Сейчас коммунальщики уже провели все необходимые подготовительные работы. Осталось только заполнить фонтаны водой.

Как писали RegioNews ранее, 22 мая карантин не закончится. Сейчас правительство готовится внедрить второй этап послаблений.