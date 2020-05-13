19:39  13 мая
Минюст ожидает иски из-за "антиколомойского” закона
12:57  13 мая
Кличко хочет открыть метро с 25 мая
20:24  13 мая
Коронавирус может перечеркнуть все успехи здравоохранения, - ВОЗ
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко журналист [email protected]
13 мая 2020, 18:58 7

Заместитель Филатова рассказал когда и как в Днепре закончится карантин

Читайте також
українською мовою
13 мая 2020, 18:58 7
Читайте також українською мовою
Об окончании карантина днепрян оповестят фонтаны
Фото из Telegram-канала
Об окончании карантина днепрян оповестят фонтаны

В Днепре одновременно с окончанием карантина начнут работу “поющие фонтаны”, сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Днепр сейчас”.

"Это будет сигналом для всех жителей города. "Запели” фонтаны - значит, у нас уже все хорошо”, - сказал Лысенко.

Городские фонтаны со звуковыми эффектами и подсветкой обычно готовы к запуску еще в конце апреля. Но в этом году начало работы отложили в связи с эпидемией COVID-19 и карантином. Сейчас коммунальщики уже провели все необходимые подготовительные работы. Осталось только заполнить фонтаны водой.

Как писали RegioNews ранее, 22 мая карантин не закончится. Сейчас правительство готовится внедрить второй этап послаблений.


коронавирус карантин Днепр Днепропетровская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Медики Днепра выехали бороться с COVID-19 в Черновцы
13 мая 2020, 13:19
Карантин не отменят, пока не будет лекарств от коронавируса - Шмыгаль
13 мая 2020, 12:15
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
12 мая 2020, 22:00
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
12 мая 2020, 22:00
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
07 мая 2020, 20:59
Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
07 мая 2020, 17:04
Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
06 мая 2020, 13:15
Коронавирус: самое важное за сутки
12 мая 2020, 18:30
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы
Все досье »