Заместитель Филатова рассказал когда и как в Днепре закончится карантин
Об окончании карантина днепрян оповестят фонтаны
Об окончании карантина днепрян оповестят фонтаны
В Днепре одновременно с окончанием карантина начнут работу “поющие фонтаны”, сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко.
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Днепр сейчас”.
"Это будет сигналом для всех жителей города. "Запели” фонтаны - значит, у нас уже все хорошо”, - сказал Лысенко.
Городские фонтаны со звуковыми эффектами и подсветкой обычно готовы к запуску еще в конце апреля. Но в этом году начало работы отложили в связи с эпидемией COVID-19 и карантином. Сейчас коммунальщики уже провели все необходимые подготовительные работы. Осталось только заполнить фонтаны водой.
Как писали RegioNews ранее, 22 мая карантин не закончится. Сейчас правительство готовится внедрить второй этап послаблений.
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