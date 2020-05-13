Территория Львова может вырасти вдвое

В городе прогнозируют и увеличение количества жителей

Фото: Львовский городской совет

В городе прогнозируют и увеличение количества жителей

В течение двух недель Львов ожидает получить решение правительства по ОТГ. Благодаря децентрализации население города вырастет ориентировочно на 50 тысяч человек, а территория расширится вдвое.

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на данные Львовского городского совета. "Уже через неделю-две ожидаем решения правительства по объединенной территориальной громаде Львова. В случае положительного решения, это даст возможность увеличить территорию города, фактически, вдвое, и получить около 50 тысяч новых жителей", — отметил городской председатель Андрей Садовый во время "онлайн-встречи со специальным посланником правительства Германии по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георгом Мильбрадтом.

Сейчас речь идет об ориентировочно 70% территорий, на которые рассчитывал город. Однако, на этом горсовет Львова не будет останавливаться.

Садовый подчеркнул, ситуация с длительным карантином повлечет за собой серьезные экономические потери для города. Особенно пострадает малый бизнес. Речь идет о сотнях миллионов долларов убытков. Во Львове запустили большую программу поддержки местного бизнеса. Сейчас ситуация с коронавирусом в городе контролируемая.

Напомним, Львов постепенно выходит из карантина: разрешили работу летних площадок, парикмахерских, непродуктовых магазинов.