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Алёна Коханчук Редактор [email protected]
12 мая 2020, 18:42 10

В Одесской области в этом году ожидают около пяти миллионов туристов

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12 мая 2020, 18:42 10
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Из-за прекращения международного авиасообщения основной поток отдыхающих ожидают именно в этом регионе
Фото: pexels
Из-за прекращения международного авиасообщения основной поток отдыхающих ожидают именно в этом регионе

Одесская область в этом году планирует стать туристическим центром Украины и принять в течение сезона 4-5 миллионов туристов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.

"Если мы постепенно выйдем с карантина, то особых оговорок или мероприятий не должно быть. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства. При наличии коллективного иммунитета к COVID-19 - этот вопрос будет решен", – сказал глава облгосадминистрации Максим Куцый.

Кроме этого, он отметил, что поскольку авиасообщение с другими странами мира в настоящее время прекращено, то основной поток туристов ожидается именно в Одесской области.

Куцый заверил, что власть области будет придерживаться всех рекомендаций, которые предоставляет Кабинет министров Украины и Министерство охраны здоровья, в частности, относительно количества лиц, которые могут находиться в общественных местах, курортных зонах и ресторанах после возобновления их работы.

Ранее сообщалось, что в Кабмине подсчитали - украинский туризм потеряет $1,5 млрд.

Напомним, в марте Украина закрыла границы и остановила международное сообщение. Президент Владимир Зеленский пообещал вернуть всех туристов домой.


Одесса карантин туризм Максим Куцый
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