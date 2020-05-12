На Одещині цьогоріч очікують близько п’яти мільйонів туристів

Через припинення міжнародного авіасполучення основний потік відпочивальників очікують саме в цьому регіоні

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Через припинення міжнародного авіасполучення основний потік відпочивальників очікують саме в цьому регіоні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Одеської ОДА.

"Якщо ми поступово вийдемо з карантину, то особливих застережень чи заходів не має бути. Дуже хочеться сподіватися, що найближчим часом повернемося до нормального життя, можливо, з певними обмеженнями, пов'язаними з пересуванням за кордон, наприклад, але не всередині держави. За наявності колективного імунітету до COVID-19 - це питання буде вирішене", – сказав голова облдержадміністрації Максим Куций.

Окрім цього, він зауважив, що оскільки авіасполучення з іншими країнами світу наразі припинено, то основний потік туристів очікується саме в Одеській області.

Куций запевнив, що влада області буде дотримуватися всіх рекомендацій, що надаватиме Кабінет міністрів України та Міністерство охорони здоров'я, зокрема, щодо кількості осіб, які можуть перебувати у громадських місцях, курортних зонах та ресторанах після відновлення їх роботи.

Раніше повідомлялося, що у Кабміні підрахували - український туризм втратить $1,5 млрд.

Нагадаємо, у березні Україна закрила кордони і зупинила міжнародне сполучення. Президент Володимир Зеленський пообіцяв повернути всіх туристів додому.