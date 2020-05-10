Более 500 украинцев эвакуировали самолетами из-за рубежа

Все они пройдут обязательную обсервацию

Фото: flickr

Все они пройдут обязательную обсервацию

За прошедшие сутки более 560 граждан Украины через аэропорт "Борисполь" были эвакуированы самолетами из стран Европы и региона Персидского залива.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили на протяжении 9 мая восемь пассажирских чартерных и специальных рейсов.

Этими самолетами с Бейрута, Абу-Даби, Дубаи, Кувейта, Праги, Мюнхена и Риги прибыли граждане Украины.

Все они в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга. Лиц с повышенной температурой тела пограничники не обнаружили. Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие", - сообщили в ГПСУ.

В ходе паспортного контроля пассажирам на мобильные телефоны было установлено мобильное приложение "Действуй дома" с целью прохождения самоизоляции.

Также известно, что за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 15,4 тысячи граждан.

Напомним, по состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 15232 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Авиаперевозчики Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa в течение мая - максимум в начале июня планируют возобновить регулярные рейсы из Украины в Европу.

29 апреля Государственная авиационная служба запретила компании МАУ вылет самолета с украинскими работниками в Великобританию.