Более 500 украинцев эвакуировали самолетами из-за рубежа
За прошедшие сутки более 560 граждан Украины через аэропорт "Борисполь" были эвакуированы самолетами из стран Европы и региона Персидского залива.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили на протяжении 9 мая восемь пассажирских чартерных и специальных рейсов.
Этими самолетами с Бейрута, Абу-Даби, Дубаи, Кувейта, Праги, Мюнхена и Риги прибыли граждане Украины.
Все они в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга. Лиц с повышенной температурой тела пограничники не обнаружили. Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие", - сообщили в ГПСУ.
В ходе паспортного контроля пассажирам на мобильные телефоны было установлено мобильное приложение "Действуй дома" с целью прохождения самоизоляции.
Также известно, что за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 15,4 тысячи граждан.
Напомним, по состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 15232 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Авиаперевозчики Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa в течение мая - максимум в начале июня планируют возобновить регулярные рейсы из Украины в Европу.
29 апреля Государственная авиационная служба запретила компании МАУ вылет самолета с украинскими работниками в Великобританию.
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