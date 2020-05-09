Зеленский готов отпустить заробитчан в Европу

Четыре страны уже подали заявления

Фото: Facebook Державна прикордонна служба України

Четыре страны уже подали заявления

Об этом глава государства рассказал во время своего визита на Закарпатье, передает RegioNews.

По словам Зеленского, специально ограничивать свободу граждан власть не намерена, ведь, как заявил президент, "рабства” в стране нет, и каждый волен выбирать место работы. Но карантин при этом должен быть соблюден.

Выезд за границу будут разрешать при наличии документов, подтверждающих официальное трудоустройство. Страны, которые нуждаются в украинских работниках, должны предоставить им жилье и медицинскую страховку. По словам Зеленского, это необходимо не для того, чтобы затянуть процедуру, а чтобы, несмотря на пандемию, наши граждане могли получить достойную медпомощь. Трудовой контракт для выезда на заработки должен быть подписан как минимум три месяца.

Заявления на привлечение украинских работников уже подали Германия, Италия, Польша и Финляндия (финны оказались первыми).

Напомним, открытие границ для трудовых мигрантов уже поддержали в Кабмине. А компания МАУ пообещала организовать перевозку.