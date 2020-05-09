Зеленский готов отпустить заробитчан в Европу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выпустить людей на заработки в страны Евросоюза.
Об этом глава государства рассказал во время своего визита на Закарпатье, передает RegioNews.
По словам Зеленского, специально ограничивать свободу граждан власть не намерена, ведь, как заявил президент, "рабства” в стране нет, и каждый волен выбирать место работы. Но карантин при этом должен быть соблюден.
Выезд за границу будут разрешать при наличии документов, подтверждающих официальное трудоустройство. Страны, которые нуждаются в украинских работниках, должны предоставить им жилье и медицинскую страховку. По словам Зеленского, это необходимо не для того, чтобы затянуть процедуру, а чтобы, несмотря на пандемию, наши граждане могли получить достойную медпомощь. Трудовой контракт для выезда на заработки должен быть подписан как минимум три месяца.
Заявления на привлечение украинских работников уже подали Германия, Италия, Польша и Финляндия (финны оказались первыми).
Напомним, открытие границ для трудовых мигрантов уже поддержали в Кабмине. А компания МАУ пообещала организовать перевозку.
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