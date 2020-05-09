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09 мая 2020, 17:34 5

На Херсонщине из-за коронавируса закрыли три населенных пункта

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09 мая 2020, 17:34 5
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Карантин будет длиться до 12 мая
Фото: Херсонська обласна державна адміністрація
Карантин будет длиться до 12 мая

Херсонская облгосадминистрация ограничила транспортное сообщение с городом Каховка, селом Андреевка (Скадовский район) и селом Гладковка (Голопристанский район). 

О дополнительных мерах каранина сообщили в Херсонской облгосадминистрации, передает RegioNews.

При въезде и выезде в населенные пункты будут проводить замер температуры. У Гладковки и Андреевки установили мобильные блокпосты.

А вот в Каховке вообще запретили движение частного транспорта за пределами города. Исключение - только люди, которые имеют местную прописку и намерены въехать в Каховку. Впускать и выпускать из города будут только спецрейсы, которые перевозят продовольствие или сотрудников предприятий критической инфраструктуры.

Ограничения вступили в силу 9 мая и продлятся до 6 часов утра 12 мая.

Напомним, в Херсонской области уже закрывали на усиленный карантин ряд населенных пунктов.


карантин Херсонская ОГА Херсон блокпост
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