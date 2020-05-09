На Херсонщине из-за коронавируса закрыли три населенных пункта
Херсонская облгосадминистрация ограничила транспортное сообщение с городом Каховка, селом Андреевка (Скадовский район) и селом Гладковка (Голопристанский район).
О дополнительных мерах каранина сообщили в Херсонской облгосадминистрации, передает RegioNews.
При въезде и выезде в населенные пункты будут проводить замер температуры. У Гладковки и Андреевки установили мобильные блокпосты.
А вот в Каховке вообще запретили движение частного транспорта за пределами города. Исключение - только люди, которые имеют местную прописку и намерены въехать в Каховку. Впускать и выпускать из города будут только спецрейсы, которые перевозят продовольствие или сотрудников предприятий критической инфраструктуры.
Ограничения вступили в силу 9 мая и продлятся до 6 часов утра 12 мая.
Напомним, в Херсонской области уже закрывали на усиленный карантин ряд населенных пунктов.
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