Еврокомиссия не намерена ослаблять режим на границе

Брюссель опасается масштабных вспышек коронавируса

Фото: Facebook European External Action Service - EEAS

Брюссель опасается масштабных вспышек коронавируса

Еврокомиссия хочет продлить ограничение на несущественные поездки из стран, которые не входят в состав Евросоюза.

Об этом сообщила Европейская правда, передает RegioNews.

В Европе ситуация с COVID-19 остается нестабильной и рискованной. Поэтому Брюссель не оценил отдельные политические заявления о возможном смягчении карантинного режима. Еврокомиссия говорит о поэтапном послаблении, и в первую очередь будут снимать ограничения на внутренних, а не на внешних границах.

Напомним, в марте в Брюсселе поддержали решение закрыть внешние границы ЕС и Шенгенской зоны.