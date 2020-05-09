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09 мая 2020, 19:40 5

Еврокомиссия не намерена ослаблять режим на границе

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09 мая 2020, 19:40 5
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Брюссель опасается масштабных вспышек коронавируса
Фото: Facebook European External Action Service - EEAS
Брюссель опасается масштабных вспышек коронавируса

Еврокомиссия хочет продлить ограничение на несущественные поездки из стран, которые не входят в состав Евросоюза.

Об этом сообщила Европейская правда, передает RegioNews.

В Европе ситуация с COVID-19 остается нестабильной и рискованной. Поэтому Брюссель не оценил отдельные политические заявления о возможном смягчении карантинного режима. Еврокомиссия говорит о поэтапном послаблении, и в первую очередь будут снимать ограничения на внутренних, а не на внешних границах.

Напомним, в марте в Брюсселе поддержали решение закрыть внешние границы ЕС и Шенгенской зоны.


коронавирус карантин ЕС граница Евросоюз
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