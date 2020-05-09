Еврокомиссия не намерена ослаблять режим на границе
Брюссель опасается масштабных вспышек коронавируса
Брюссель опасается масштабных вспышек коронавируса
Еврокомиссия хочет продлить ограничение на несущественные поездки из стран, которые не входят в состав Евросоюза.
Об этом сообщила Европейская правда, передает RegioNews.
В Европе ситуация с COVID-19 остается нестабильной и рискованной. Поэтому Брюссель не оценил отдельные политические заявления о возможном смягчении карантинного режима. Еврокомиссия говорит о поэтапном послаблении, и в первую очередь будут снимать ограничения на внутренних, а не на внешних границах.
Напомним, в марте в Брюсселе поддержали решение закрыть внешние границы ЕС и Шенгенской зоны.
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