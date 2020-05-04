Все больше пациентов с коронавирусом кладут в больницы

Кличко рассказал, в каких районах ситуация наиболее накаленная

Фото: Facebook Київська міська державна адміністрація - КМДА

Кличко рассказал, в каких районах ситуация наиболее накаленная

В Киеве зафиксировали незначительное снижение количества новых случаев коронавируса. Но при этом пациентов, которым необходима госпитализация, становится все больше.

Об этом заявил мер Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

За сутки болезнь подтвердили у 24 человек. 10 людей госпитализировали в больницы. Всего в больницах находится 215 пациентов с коронавирусом, и еще 68 - с подозрением на COVID-19.

По состоянию на 4 мая в столице зафиксировали 1535 случаев коронавируса. Распределение по районам выглядит следующим образом:

Голосеевский - 144

Дарницкий - 256

Деснянский - 133

Днепровский - 148

Оболонский - 106

Печерский - 333

Подольский - 72

Святошинский - 89

Соломенский - 146

Шевченковский - 114

Виталий Кличко отметил, что лаборатории Киева уже провели более 13,6 тысяч тестов.

При этом ранее в Киевсовете жаловались на то, что лаборатории не справляются с нагрузкой и задерживают проверку тестов на коронавирус.