Все больше пациентов с коронавирусом кладут в больницы
В Киеве зафиксировали незначительное снижение количества новых случаев коронавируса. Но при этом пациентов, которым необходима госпитализация, становится все больше.
Об этом заявил мер Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
За сутки болезнь подтвердили у 24 человек. 10 людей госпитализировали в больницы. Всего в больницах находится 215 пациентов с коронавирусом, и еще 68 - с подозрением на COVID-19.
По состоянию на 4 мая в столице зафиксировали 1535 случаев коронавируса. Распределение по районам выглядит следующим образом:
Голосеевский - 144
Дарницкий - 256
Деснянский - 133
Днепровский - 148
Оболонский - 106
Печерский - 333
Подольский - 72
Святошинский - 89
Соломенский - 146
Шевченковский - 114
Виталий Кличко отметил, что лаборатории Киева уже провели более 13,6 тысяч тестов.
При этом ранее в Киевсовете жаловались на то, что лаборатории не справляются с нагрузкой и задерживают проверку тестов на коронавирус.
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