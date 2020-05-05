Как менялась ситуация с COVID-19 в Украине и соседних странах от начала эпидемии (ВИЗУАЛИЗАЦИЯ)
Количество инфицированных в России значительно превышает показатели заболеваемости в соседних странах. За ней идут Беларусь, Польша, Румыния, а уже потом Украина. Самое малое количество больных выявлено в Словакии.
Журналист RegioNews проанализировал данные университета Джонса Хопкинса за период от начала эпидемии до сегодня, 5 мая, в Украине и семи странах-соседях.
Первые два случая коронавируса зафиксированы в соседней Российской Федерации 31 января. Такая ситуация удерживалась до 25 февраля. На следующий день, 26 февраля, первый случай заболевания выявили в Румынии, 28 февраля - в Беларуси.
В Украине коронавирус подтвердили 3 марта у мужчины из Черновицкой области. Эпидемия распространилась по всей стране, на сегодня, 5 мая, в Украине зафиксировано 12697 случаев заболевания.
В мире количество инфицированных составляет 3 596 142. Количество летальных случаев 251 718 (Данные на 12 часов 5 мая).
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