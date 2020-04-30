16:33  30 апреля
Чем лечат коронавирус: Минздрав запустил сайт
14:46  30 апреля
В Хмельницком ищут деньги на зарплату врачам-инфекционистам
16:02  30 апреля
В Николаевской области жители "карантинного" района объезжают КПП полями
UA | RU
UA | RU
30 апреля 2020, 16:33 10

Чем лечат коронавирус: Минздрав запустил сайт

Читайте також
українською мовою
30 апреля 2020, 16:33 10
Читайте також українською мовою
Препараты выбирали, исходя из международных рекомендаций
Фото: pixabay.com
Препараты выбирали, исходя из международных рекомендаций

Министерство здравоохранения запустило онлайн-платформу, где собрана информация о лекарствах, которые применяют для лечения больных коронавирусом.

Ресурс разработал Государственный экспертный центр, передает RegioNews.

Терапии, которая боролась бы непосредственно с COVID-19, все еще не существует. Поэтому, сообщили в Минздраве, в протокол лечения внесли те же препараты, которые официально рекомендуют использовать США, Канада, Евросоюз, Австралия и Япония.

На данный момент на сайте (covid19.dec.gov.ua) есть информация об антибиотиках, антисептиках, жаропонижающих и противовирусных препаратах, а также о медикаментах, влияющих на иммунный ответ организма и о лекарствах от сопутствующих болезней, который усложняют ход коронавируса.

Заместительница министра здравоохранения Ирина Микичак добавила, что новый ресурс предназначен как для врачей, так и для пациентов. При этом в Минздраве попросили не заниматься самолечением и обращаться к медикам.

В правительстве говорят, что регулярно советуются с коллегами за рубежом по поводу лечения COVID-19. В ближайшее время должны провести консультации с польскими врачами.

Напомним, количество больных коронавирусом в Украине уже перевалило за 10 тысяч человек.


коронавирус Кабмин медицина Минздрав эпидемия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Медики киевской больницы объявили бойкот из-за низкой зарплаты
30 апреля 2020, 14:30
ВОЗ созвала чрезвычайный комитет
30 апреля 2020, 12:57
Китай хотят привлечь к ответственности из-за коронавируса
30 апреля 2020, 11:44
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
30 апреля 2020, 14:40
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
24 апреля 2020, 15:48
Зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр. Филатов следующий?
26 апреля 2020, 12:30
Последние Популярные
Кирилл Молчанов
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Все блоги »
Житомирская область: кому принадлежат автовокзалы региона
30 апреля 2020, 16:00
Буковинский бизнес подсчитывает убытки: тюльпаны, пионеры и Volkswagen
30 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Все досье »