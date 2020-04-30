Чем лечат коронавирус: Минздрав запустил сайт

Препараты выбирали, исходя из международных рекомендаций

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Препараты выбирали, исходя из международных рекомендаций

Министерство здравоохранения запустило онлайн-платформу, где собрана информация о лекарствах, которые применяют для лечения больных коронавирусом.

Ресурс разработал Государственный экспертный центр, передает RegioNews.

Терапии, которая боролась бы непосредственно с COVID-19, все еще не существует. Поэтому, сообщили в Минздраве, в протокол лечения внесли те же препараты, которые официально рекомендуют использовать США, Канада, Евросоюз, Австралия и Япония.

На данный момент на сайте (covid19.dec.gov.ua) есть информация об антибиотиках, антисептиках, жаропонижающих и противовирусных препаратах, а также о медикаментах, влияющих на иммунный ответ организма и о лекарствах от сопутствующих болезней, который усложняют ход коронавируса.

Заместительница министра здравоохранения Ирина Микичак добавила, что новый ресурс предназначен как для врачей, так и для пациентов. При этом в Минздраве попросили не заниматься самолечением и обращаться к медикам.

В правительстве говорят, что регулярно советуются с коллегами за рубежом по поводу лечения COVID-19. В ближайшее время должны провести консультации с польскими врачами.

Напомним, количество больных коронавирусом в Украине уже перевалило за 10 тысяч человек.