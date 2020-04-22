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22 апреля 2020, 15:47 20

Зеленский: украинские ученые будут работать над созданием лекарства от коронавируса

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22 апреля 2020, 15:47 20
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В Украине будут исследовать препарат, который помогает при осложнениях после коронавируса
Фото: president.gov.ua
В Украине будут исследовать препарат, который помогает при осложнениях после коронавируса

Об этом сообщили в Офисе президента, передает RegioNews.

Этот препарат, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые влечет для организма человека коронавирусная инфекция.

"Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства для лечения коронавірусної болезни, так и для профилактики заболевания”, - говорится в сообщении.

Также Зеленский подчеркнул, что имеет надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.

"Я верю в украинских ученых, и сегодня всей страной мы держим за них кулаки", – отметил Президент.

Напомним, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, украинские ученые, которые изобретут вакцину от коронавирус, получат миллион долларов.


коронавирус Владимир Зеленский Офис президента президент ученые лекарства
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