На Донбассе оккупанты понесли большие потери
Украинские военные в зоне ООС на Донбассе нанесли урон российским военным и местным боевикам - 10 человек личного состава противника были убиты
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на представителя Минобороны Украины.
"Как свидетельствуют данные украинской разведки, только за минувшие сутки один оккупант погиб и еще один получил ранения. Кроме того, по уточненным данным, потери противника 2 мая составили: безвозвратные — четыре, санитарные — один. Также подразделения оккупантов потеряли один миномет 120-го калибра", - сказал спикер.
С 27 апреля по 3 мая во время боевых действий украинские военные убили 10 местных боевиков и российских кадровых военных. Еще 14 получили ранения различных степеней тяжести.
Как писали RegioNews ранее, 3 мая в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.
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