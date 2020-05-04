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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
04 мая 2020, 18:19 38

На Донбассе оккупанты понесли большие потери

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04 мая 2020, 18:19 38
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Войска противника в Донецкой и Луганской областях за неделю потеряли живую силу и технику
Фото с Facebook-страницы
Войска противника в Донецкой и Луганской областях за неделю потеряли живую силу и технику

Украинские военные в зоне ООС на Донбассе нанесли урон российским военным и местным боевикам - 10 человек личного состава противника были убиты

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на представителя Минобороны Украины.

"Как свидетельствуют данные украинской разведки, только за минувшие сутки один оккупант погиб и еще один получил ранения. Кроме того, по уточненным данным, потери противника 2 мая составили: безвозвратные — четыре, санитарные — один. Также подразделения оккупантов потеряли один миномет 120-го калибра", - сказал спикер.

С 27 апреля по 3 мая во время боевых действий украинские военные убили 10 местных боевиков и российских кадровых военных. Еще 14 получили ранения различных степеней тяжести.

Как писали RegioNews ранее, 3 мая в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.


Донбасс РФ боевики военные ВСУ Донецкая область Луганская область
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