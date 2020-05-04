За сутки на Донбассе 11 раз нарушали режим тишины

Позиции ВСУ обстреляли из запрещенных минометов

Фото: Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Позиции ВСУ обстреляли из запрещенных минометов

На протяжении 3 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил штаб Операции Объединенных сил, передает RegioNews.

Из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг дважды обстреливал наши позиции возле Широкиного.

По окрестностям Богдановки захватчики дважды вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки, Каменки и Пищевика российские вооруженные формирования применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

У Старогнатовки враг дважды применял стрелковое оружие.

По защитникам Орехового вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окрестности Крымского.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое – боевые травмирования.

В понедельник обстрелы Крымского продолжились. Российские наемники открывали огонь из 120 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Отметим, минометы калибра 82 мм запрещены Минскими договоренностями, как и гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, которое применяли оккупанты.

В штабе проведения ООС сообщили, что для подавления огневых средств противника бойцы ВСУ оперативно применили штатное вооружение, придерживаясь условий прекращения огня. Сейчас украинские воины продолжают контролировать противника на линии соприкосновения.

По данным разведки, 3 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и, по меньшей мере, одного ранили. Потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, 2 мая боевики нарушили режим тишины 23 раза. Тогда были ранены двое украинских военных.