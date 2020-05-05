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Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, один раненый

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05 мая 2020, 08:29 13
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Оккупанты выпустили неуправляемую ракету по населенному пункту
Фото: Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Оккупанты выпустили неуправляемую ракету по населенному пункту

Вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушали режим прекращения огня в течение 4 мая.

Об этом сообщил штаб Операции Объединенных сил, передает RegioNews.

Противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Враг дважды обстреливал позиции неподалеку Верхньоторецкого из минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Красногоровки применил 14 мин 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.

Возле Новотроицкого, Авдеевки и два раза по окрестностям Старогнатовки захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного российские вооруженные формирования применяли станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Рядом с Широкиним враг обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Север" из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов, вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь по защитникам Крымского.

По защитникам населенного пункта Орехово противник вел огонь из 120 мм и 82 мм минометов, использовав всего 41 мину, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Бойцы Вооруженных сил Украины ответили из штатного вооружения по опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. При этом, по данным разведки, 4 мая украинские военнослужащие ликвидировали одного российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили. Кроме этого, уничтожили военную машину противника.

5 мая обстрелы продолжились. Противник из 82 мм минометов обстрелял наши позиции вблизи Невельского. Несмотря на это, ситуация на линии соприкосновения остается контролируемой.

Добавим, 4 мая военнослужащие обнаружили неуправляемую авиационную ракету С-8 в окрестностях Павлополя, в нескольких десятках метров от жилых домов. По предварительной информации, ракета была выпущена накануне российскими оккупационными войсками из направления населенного пункта Верхньошироковское. К счастью, ракета не разорвалась. Никто из местных жителей не пострадал.

Напомним, накануне было зафиксировано 11 нарушений режима "тишины” со стороны оккупантов. Тогда один наш военный получил ранения, и трое были травмированы.


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