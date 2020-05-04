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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
04 мая 2020, 14:00 20

В Виннице медики вышли на акцию протеста

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04 мая 2020, 14:00 20
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Медики Винницкой области не получили обещанных доплат за борьбу с коронавирусом
Фото: 33 канал
Медики Винницкой области не получили обещанных доплат за борьбу с коронавирусом

Медики Винницкой центральной районной больницы, которая определена как больница первой очереди для пациентов с коронавирусом, не получили обещанных правительством доплат.

Сегодня, 4 мая, медперсонал больницы вышел на акцию протеста. Об этом сообщает 33 канал, пишет RegioNews.

Почти весь коллектив, за исключением нескольких медсестер, которые остались у больных, вышел на беседу с руководством учреждения и района во двор больницы.

Мы не сбежали с этой "передовой"! Не ушли в отпуска или на больничные! Бросили своих детей, мужей и родителей и живем ради спасения пациентов фактически в больнице. А нам за апрель кинули на карточки по 86 копеек доплаты до обычной ставки. А врачам по 1,68 грн! Это как? Или пообещали в Киеве и забыли?", – возмущались медики.

Председатель постоянной комиссии вопросам бюджета, финансов и областных программ Винницкого областного совета Геннадий Мазур заявил, что несмотря на любые решения центральной власти, все медики, которые задействованы в борьбе с коронавірусною болезнью COVID, получат обещанные доплаты.

Чиновник сказал, что Кабмин и Минздрав сознательно вводят медиков в заблуждение относительно обещанных размеров выплат:

Меня удивляет позиция Кабмина и министра охраны здоровья Украины, которые с экранов телевизоров озвучивают, что выплата зарплаты должна быть в размере трехмесячной зарплаты. В приказе Минздрава предусмотрена доплата в размере трех должностных окладов (тарифных ставок), и то за март. Тем более, что изменений в этот приказ не имеет", - пояснил Геннадий Мазур.

Кроме этого, 23 марта принят проект постановления КМУ № 246, где указано какие категории медработников должны получить доплаты. По словам Геннадия Мазура, это постановление состоянию на сегодня не вступило в законную силу, то есть сегодня правительство, Министерство здравоохранения перебрасывает на органы государственной власти и местного самоуправления выплату всех доплат медицинским работникам.

Но фактически мы не можем этого сделать, потому что Государственная казначейская служба не пропустит эти платежи и ни один бухгалтер не проведет такие выплаты, ведь это будет не целевое использование бюджетных средств", - подытожил Мазур.

Если не будут внесены изменения в приказ Минздрава №768, а Постановление Кабинета Министров №246 не вступит в силу в ближайшее время, местные власти Винницкой области будет регулировать ситуацию премиями за отработанное время и субвенциями для райбольниц.

Медики согласились ждать еще неделю, иначе опять будут бастовать.


Винница Винницкая область медики врачи больницы зарплаты митинг протест
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