Власти отреагировали на ослабление карантина в Черкассах

Минздрав и Нацополиция осудили курс главы города на выход из карантина с 1 мая

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Минздрав и Нацополиция осудили курс главы города на выход из карантина с 1 мая

Министерство здравоохранения считает, что ослабление карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По словам Степанова, действия местных властей дадут оценку правоохранительные органы.

Решение городских властей открыть много магазинов, торговые центры, все это может привести к катастрофическим последствиям. Действиям городских властей будет дана оценка, в том числе правоохранительными органами. Я категорически осуждаю такие действия, так как поставлены ​​под угрозу жизнь и здоровье людей", - сказал Степанов.

В Минздраве также предупредили, что Украина рискует попасть под вторую волну заболеваемости в случае преждевременной отмены карантина.

Как сообщили в пресс-служба Национальной полиции Украины, по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина было открыто уголовное производство.

1 мая Черкасским отделом полиции сведения по факту принятия исполкомом соответствующего решения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В Нацполиции также добавили, что на территории города Черкассы полицейские в составе мобильных групп будут проводить превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко пока никак не отреагировал на информацию о возбужденном уголовном деле. Утром 1 мая в Facebook он опубликовал видеообращение, где рассказал, что некоторые заведения города уже работают с соблюдением всех санитарных ном, но посетителей в них, по словам Бондаренко, немного.

Напомним, городские власти Черкасс с 1 мая ослабили карантин в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса.

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