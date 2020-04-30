Российский премьер заболел коронавирусом

Михаил Мишустин отправился на самоизоляцию

Фото: Facebook Михаил Мишустин

Михаил Мишустин отправился на самоизоляцию

Премьер-министр России Михаил Мишустин заболел коронавирусом. Политик рассказал, что его тесты дали положительный результат.

Об этом сообщил телеканал Дождь, передает RegioNews.

Мишустин переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и предложил временно передать его полномочия первому вице-премьеру страны Андрею Белоусову. Беседа с Путиным проходила по видеосвязи.

Сам же Мишустин поспешил отправиться на самоизоляцию. Кандидатуру Белоусова в Кремле одобрили.

Отметим, по подсчетам международных наблюдателей, количество больных коронавирусом в России уже превысило 106 тысяч человек, более тысячи людей умерли. РФ попала в список наиболее пораженных коронавирусом государств.