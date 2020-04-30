Российский премьер заболел коронавирусом
Михаил Мишустин отправился на самоизоляцию
Михаил Мишустин отправился на самоизоляцию
Премьер-министр России Михаил Мишустин заболел коронавирусом. Политик рассказал, что его тесты дали положительный результат.
Об этом сообщил телеканал Дождь, передает RegioNews.
Мишустин переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и предложил временно передать его полномочия первому вице-премьеру страны Андрею Белоусову. Беседа с Путиным проходила по видеосвязи.
Сам же Мишустин поспешил отправиться на самоизоляцию. Кандидатуру Белоусова в Кремле одобрили.
Отметим, по подсчетам международных наблюдателей, количество больных коронавирусом в России уже превысило 106 тысяч человек, более тысячи людей умерли. РФ попала в список наиболее пораженных коронавирусом государств.
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