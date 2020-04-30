В Житомирской области коронавирусом болеют 374 человек

Треть всех случаев зарегистрирована в Житомире

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Треть всех случаев зарегистрирована в Житомире

По состоянию на 30 апреля в Житомирской области коронавирус подтвердили в 374 человек, в течение суток зафиксировано 17 новых случаев заболевания.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

Он добавил, что в течении суток три человека выписаны, однако после спада заболеваемости в области наблюдается новая волна.

Хочу отметить, что после определенного спада заболеваемости мы получили новую вспышку. Как следствие, надеюсь, динамика снова пойдет на спад и тогда мы сможем постепенно ослаблять карантинные меры", - сказал Бунечко.

По словам руководителя управления здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика, в области коронавирусом заболело 77 медицинских работников. Два случая подтвердили за последние сутки, их состояние удовлетворительное.

Также диагноз COVID-19 пдтверджено в 24 детей, из которых четверо проходят лечение в стационаре.

В свою очередь мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что в городе зарегистрировано 126 случаев заболевания COVID-19. Из всех пациентов, которые сейчас болеют, только треть находится в медицинских учреждениях.

Он уточнил, что 68 пациентов лечатся амбулаторно дома, а 37 находятся в больницах.

В городе выздоровели 4 человека, кроме того, у 5 человек ПЦР-тесты не выявили болезнь. Пневмонию лечат в больницах 4 взрослых и 12 детям.

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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 30 апреля в Украине зафиксировано 10406 ​​случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Киеве персонал Киевской городской клинической больницы №8 вышел на акцию протеста и отказывается работать зарплату в 3-5 тысяч гривен во время эпидемии.