16:33  30 апреля
Чем лечат коронавирус: Минздрав запустил сайт
14:46  30 апреля
В Хмельницком ищут деньги на зарплату врачам-инфекционистам
16:02  30 апреля
В Николаевской области жители "карантинного" района объезжают КПП полями
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
30 апреля 2020, 15:50 15

В Житомирской области коронавирусом болеют 374 человек

Читайте також
українською мовою
30 апреля 2020, 15:50 15
Читайте також українською мовою
Треть всех случаев зарегистрирована в Житомире
Фото: flickr
Треть всех случаев зарегистрирована в Житомире

По состоянию на 30 апреля в Житомирской области коронавирус подтвердили в 374 человек, в течение суток зафиксировано 17 новых случаев заболевания.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

Он добавил, что в течении суток три человека выписаны, однако после спада заболеваемости в области наблюдается новая волна.

Хочу отметить, что после определенного спада заболеваемости мы получили новую вспышку. Как следствие, надеюсь, динамика снова пойдет на спад и тогда мы сможем постепенно ослаблять карантинные меры", - сказал Бунечко.

По словам руководителя управления здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика, в области коронавирусом заболело 77 медицинских работников. Два случая подтвердили за последние сутки, их состояние удовлетворительное.

Также диагноз COVID-19 пдтверджено в 24 детей, из которых четверо проходят лечение в стационаре.

В свою очередь мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что в городе зарегистрировано 126 случаев заболевания COVID-19. Из всех пациентов, которые сейчас болеют, только треть находится в медицинских учреждениях.

Он уточнил, что 68 пациентов лечатся амбулаторно дома, а 37 находятся в больницах.

В городе выздоровели 4 человека, кроме того, у 5 человек ПЦР-тесты не выявили болезнь. Пневмонию лечат в больницах 4 взрослых и 12 детям.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 30 апреля в Украине зафиксировано 10406 ​​случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Киеве персонал Киевской городской клинической больницы №8 вышел на акцию протеста и отказывается работать зарплату в 3-5 тысяч гривен во время эпидемии.


Житомирская область коронавирус брифинг карантин
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Ужгороде подпольно открывают парикмахерские, кафе, салоны, - журналист
30 апреля 2020, 15:37
Антисептика с государственных заводов больше не будет: нужен закон
30 апреля 2020, 14:42
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
30 апреля 2020, 14:40
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
30 апреля 2020, 14:40
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
24 апреля 2020, 15:48
Зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр. Филатов следующий?
26 апреля 2020, 12:30
Последние Популярные
Кирилл Молчанов
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Все блоги »
Житомирская область: кому принадлежат автовокзалы региона
30 апреля 2020, 16:00
Буковинский бизнес подсчитывает убытки: тюльпаны, пионеры и Volkswagen
30 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Все досье »