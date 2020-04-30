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30 апреля 2020, 20:11 4

Из-за пожара в Чернобыле лошади Пржевальского поскакали к АЭС

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30 апреля 2020, 20:11 4
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В экологическом заповеднике подсчитывают потери
Фото: Facebook Державне агентство України з управління зоною відчуженняржав
В экологическом заповеднике подсчитывают потери

Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили 5% радиационно-экологического биосферного заповедника.

Потери от стихийного бедствия подсчитали в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, передает RegioNews.

От огня пострадало 11,5 тысяч гектаров в юго-западной части заповедника. Половину этих территорий занимали залежи (заброшенные сельскохозяйственные земли, 55%), треть - леса (35%). Еще 10% - это болота.

Большие животные смогли убежать от огня. Табун лошадей Пржевальского, например, мигрировал к промышленной зоне Чернобыльской атомной электростанции. Маленькие существа пострадали больше всего (грызуны, насекомые, рептилии, амфибии). Есть и другая проблема - в части заповедника огонь, хоть и не нанес вреда фауне, уничтожил растения, которые были кормовой базой животных.

Пока оценика последствий масштабных пожаров продолжается.

Напомним, пожары, которые начались в начале апреля в зоне отчуждения, удалось локализовать лишь 29 апреля. При этом правоохранители обещали рассмотреть версию теракта.


Чернобыль пожар АЭС природа животные
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