Из-за пожара в Чернобыле лошади Пржевальского поскакали к АЭС
Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили 5% радиационно-экологического биосферного заповедника.
Потери от стихийного бедствия подсчитали в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, передает RegioNews.
От огня пострадало 11,5 тысяч гектаров в юго-западной части заповедника. Половину этих территорий занимали залежи (заброшенные сельскохозяйственные земли, 55%), треть - леса (35%). Еще 10% - это болота.
Большие животные смогли убежать от огня. Табун лошадей Пржевальского, например, мигрировал к промышленной зоне Чернобыльской атомной электростанции. Маленькие существа пострадали больше всего (грызуны, насекомые, рептилии, амфибии). Есть и другая проблема - в части заповедника огонь, хоть и не нанес вреда фауне, уничтожил растения, которые были кормовой базой животных.
Пока оценика последствий масштабных пожаров продолжается.
Напомним, пожары, которые начались в начале апреля в зоне отчуждения, удалось локализовать лишь 29 апреля. При этом правоохранители обещали рассмотреть версию теракта.
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