В Житомирской области зафиксировано еще четыре масштабных пожара
По состоянию на 30 апреля в Житомирской области подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям занимаются локализацией четырех очагов пожаров.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В частности, еще 28 апреля возле села Рудня-Перганская Олевского района возникло возгорание сухой травы и лесного массива. На следующий день, 29 апреля в районе села Повча Лугинского района возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива, огонь охватил около 80 гектаров территории.
29 апреля возле села Лучанки Овручского района возникло возгорание лесной подстилки общей площадью около 25 гектаров. Кроме того, поступила информация, что вблизи села Дубовый Гай Овручского района возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива площадью 15 гектаров.
По состоянию на 30 апреля пожарные занимаются тушением очагов огня, привлечено 818 человек и 140 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 29 апреля осуществлено 6 сбросов воды массой 48 тонн.
На территории Зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС пожары в лесных массивах удалось локализовать. Пожарные продолжают тушить опасные участки, где наблюдается тление остатков древесины и торфяников.
Напомним, 29 апреля в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям локализовали все очаги пожаров.
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