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30 апреля 2020, 21:31 14

Мало болеет, но много умирает: в 7 областях летальность COVID-19 повышена

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30 апреля 2020, 21:31 14
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Минздрав обновил статистику смертности от коронавируса
Фото: pixabay.com
Минздрав обновил статистику смертности от коронавируса

Уровень смертности от коронавируса не зависит от количества больных. По крайне мере, об этом свидетельствует отчет Центра общественного здоровья Украины.

Министерство здравоохранения рассказало, в каких областях уровень смертности от COVID-19 превышает средний по стране, сообщает RegioNews.

Чаще всего заболевание становится смертельным для жителей Черниговской области (8,0%). Далее следуют Хмельницкая (6,1%), Ивано-Франковская (5,8%), Кировоградская (4,6%), Сумская (3,9%), Львовская (3,3%) и Полтавская области (3,0%).

В других регионах уровень летальности или равен, или ниже среднего показателя в 2,53% (по состоянию на 30 апреля).

При этом больше всего больных находится в Черновицкой области. Далее следуют Киев, Ивано-Франковская, Тернопольская и Киевская области. А в Черниговской области, которая лидирует по уровню смертности, количество больных одно из наименьших.

Отметим, зависимость смертности от возраста и пола по-прежнему сохраняется. Так, более половины умерших - это люди в возрасте от 60 до 80 лет. В то же время летальность пациентов в возрасте 20-30 лет составляет меньше 1%.

Для мужчин COVID-19 является несколько более опасным (56% смертей против 44%). Исследователи связывают это с образом жизни и распространенностью вредных привычек.

Напомним, по состоянию на 30 апреля в Украине диагностировали 10406 случаев коронавируса. 261 человек скончался. Количество выздоровевших более чем в пять раз превышает количество смертей.


коронавирус население Минздрав регионы статистика
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