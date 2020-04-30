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Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, один военный ранен
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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
30 апреля 2020, 08:45 5

Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, один военный ранен

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30 апреля 2020, 08:45 5
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Позиции Вооруженных сил Украины обстреливала артиллерия и снайперы
Фото: flickr
Позиции Вооруженных сил Украины обстреливала артиллерия и снайперы

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано 15 обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Противник вел огонь по нашим позициям неподалеку Верхнеторецкого с использованием станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов.

Со снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе Новомихайловки.

Рядом с Водяным оккупанты дважды открывали огонь по нашим военнослужащим из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Неподалеку Павлополя российские наемники дважды применяли гранатометы различных систем.

У Гнутово оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а защитников Старогнатовки, Тарамчука и Авдеевки враг обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия. По окрестностям Марьинки противник дважды вел огонь из гранатометов.

9 мин 82-го калибра враг выпустил во время обстрела позиций вблизи Новотошковского и Орехово. Неподалеку Новозвановки наши воины зафиксировали вражеский огонь из 120 мм минометов - 15 мин.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование.

Наши военнослужащие за прошедшие сутки действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор. По данным разведки, 29 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

Напомним, 29 апреля в зоне проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций, интенсивность огня резко возросла.


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