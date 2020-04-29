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29 апреля 2020, 20:04 12

Заробитчан могут выпустить из страны: Кабмин готов к переговорам

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29 апреля 2020, 20:04 12
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Официальный запрос пока прислала одна страна
Фото: Telegram Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України
Официальный запрос пока прислала одна страна

В Кабинете Министров рассматривают возможность выпустить украинцев на сезонные работы в страны Евросоюза.

Такой сценарий обсуждали во время встречи с послом ЕС Матти Маасикасом и временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, сообщает RegioNews.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что речь идет исключительно о легальной работе. Кабмин выдвинул ряд требований: официальное трудоустройство не менее чем на три месяца, предоставление социальных гарантий и достойных условий труда.

Правда, пока что заинтересованность в украинских трудовых мигрантах официально подтвердила только Финландия. В дальнейшем решением вопросов о трудовой миграции будет заниматься офис Кабинета Министров по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, аналитики уже спрогнозировали, что после окончания карантина количество трудовіх мигрантов увеличится вдвое.


Кабмин миграция работа население люди Украина
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