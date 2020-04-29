Заробитчан могут выпустить из страны: Кабмин готов к переговорам
В Кабинете Министров рассматривают возможность выпустить украинцев на сезонные работы в страны Евросоюза.
Такой сценарий обсуждали во время встречи с послом ЕС Матти Маасикасом и временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, сообщает RegioNews.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что речь идет исключительно о легальной работе. Кабмин выдвинул ряд требований: официальное трудоустройство не менее чем на три месяца, предоставление социальных гарантий и достойных условий труда.
Правда, пока что заинтересованность в украинских трудовых мигрантах официально подтвердила только Финландия. В дальнейшем решением вопросов о трудовой миграции будет заниматься офис Кабинета Министров по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Напомним, аналитики уже спрогнозировали, что после окончания карантина количество трудовіх мигрантов увеличится вдвое.
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